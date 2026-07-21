В Китае запретили ИИ-девушек, потому что подростки стали предпочитать их реальным

Правительство Китая решило вмешаться в развитие ИИ.Китаевед Николай Вавилов в своем Telegram-канале сообщил, что в стране введен полный запрет на использование виртуальных собеседниц с искусственным интеллектом.
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