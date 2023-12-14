Прогноз: в марте незалежная перестанет существовать как государство Михаил Зубов На фото: президент США Джо Байден (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) на встрече (Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Васильев Константин Смирнов Встреча Джо Байдена с украинским президентом Зеленским в Вашингтоне, которая состоялась 12 декабря (в ночь на 13-е по Москве), преследовала две цели, но ни одна из них не достигнута.
В ответ на вопрос о победе Украины Байден рассмеялся. И денег Киеву не дал
Комментарии
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Галина Чужая
Ну, почему... 200 млн на 2 дня войны он получил😀😀 И... поскакал по Еуропам выпрашивать подачку. И ему подали ещё кусочек, а может и ещё кто подаст дня на два🤣🤣🤣🤣🤣
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5 час.
Natalija Osminina
Вашингтону нет никакого смысла принуждать Киев к миру. Но на момент предвыборной компании Байдена, ему нужны хоть какие-то успехи, раз не в победе на поле боя, так хоть в переговорах. Будут пытаться уговорить Москву на перемирие а-ля Минские. Останавливать СВО Москва не будет и со своей стороны будет принуждать США и НАТО к выводу НАТО из восточной Европы..
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3 час.
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