В ответ на вопрос о победе Украины Байден рассмеялся. И денег Киеву не дал

Ну, почему... 200 млн на 2 дня войны он получил😀😀 И... поскакал по Еуропам выпрашивать подачку. И ему подали ещё кусочек, а может и ещё кто подаст дня на два🤣🤣🤣🤣🤣

Natalija Osminina

Вашингтону нет никакого смысла принуждать Киев к миру. Но на момент предвыборной компании Байдена, ему нужны хоть какие-то успехи, раз не в победе на поле боя, так хоть в переговорах. Будут пытаться уговорить Москву на перемирие а-ля Минские. Останавливать СВО Москва не будет и со своей стороны будет принуждать США и НАТО к выводу НАТО из восточной Европы..