Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия» собрал участников проекта «Активное долголетие» в Рузе

Сегодня в Рузе прошел масштабный фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия». Более двухсот участников проекта «Активное долголетие» из Наро-Фоминска, Истры, Волоколамска, Можайска, Власихи, Долгопрудного, Пушкино и Чехова собрались, чтобы показать свои таланты.