Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия» собрал участников проекта «Активное долголетие» в Рузе

Сегодня в Рузе прошел масштабный фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия». Более двухсот участников проекта «Активное долголетие» из Наро-Фоминска, Истры, Волоколамска, Можайска, Власихи, Долгопрудного, Пушкино и Чехова собрались, чтобы показать свои таланты.
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