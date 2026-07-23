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Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия» собрал участников проекта «Активное долголетие» в Рузе

Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия» собрал участников проекта «Активное долголетие» в Рузе

Сегодня в Рузе прошел масштабный фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия». Более двухсот участников проекта «Активное долголетие» из Наро-Фоминска, Истры, Волоколамска, Можайска, Власихи, Долгопрудного, Пушкино и Чехова собрались, чтобы показать свои таланты.

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