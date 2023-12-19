В Бурятии на базе военкомата ВВО состоялся телемост между участниками СВО и их родными

Родственники заготовили для военнослужащих самые пламенные слова и теплые пожелания. Также они отметили, что не смотря на тысячи километров, которые их разделяют регулярно есть возможность увидеть своих родных мужчин.
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