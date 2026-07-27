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Царьград

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"Женщины не рожают по девять детей»" Лукашенко объяснил, зачем Белоруссии роботы

"Женщины не рожают по девять детей»" Лукашенко объяснил, зачем Белоруссии роботы

Президент Белоруссии констатировал жесткий кадровый голод в сельском хозяйстве.Не надеясь на демографический взрыв, Александр Лукашенко предложил радикально автоматизировать аграрный сектор, заменив дефицитные рабочие руки современными машинами.

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