В Новосибирске Kia столкнулась с ВАЗом, 18-летний пассажир в больнице

Ночью на Димитровском мосту столкнулись попутные Kia и ВАЗ, после чего одна из машин перевернулась. В результате 18-летний пассажир отечественной легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
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