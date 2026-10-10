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Царьград

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В Новосибирске Kia столкнулась с ВАЗом, 18-летний пассажир в больнице

В Новосибирске Kia столкнулась с ВАЗом, 18-летний пассажир в больнице

Ночью на Димитровском мосту столкнулись попутные Kia и ВАЗ, после чего одна из машин перевернулась. В результате 18-летний пассажир отечественной легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

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