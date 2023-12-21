Подарю месяц индивидуального сопровождения или курс в фитнес банде “Огуречная Лапша” – на выбор лидера.

Корпоративы и неделя новогодних каникул. От девчонок порой слышу: “как это пережить, не нарастив бока от обильного выбора еды, череды гостей и диванного отдыха! Проще не придумаешь: становись частью моей онлайн команды на две недели.
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