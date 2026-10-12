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Мнение: «Трамп одернул Зеленского из-за его неподчинения», – Владимир Блинов

Мнение: «Трамп одернул Зеленского из-за его неподчинения», – Владимир Блинов

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Блинов в программе «Мнение» прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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