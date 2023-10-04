Сбылись худшие опасения Запада: "Оркестру - 2.0" – быть. Золотой состав "музыкантов" вылетел на "сафари"

Знаковая встреча Путина с Евкуровым и Трошевым (позывной "Седой") не на шутку испугала Запад. Ведь это означает только одно - "Оркестр" возвращается на передовую и вскоре начнется такая свистопляска, что земля под ногами наших неприятелей задрожит.