Сбылись худшие опасения Запада: "Оркестру - 2.0" – быть. Золотой состав "музыкантов" вылетел на "сафари"

Знаковая встреча Путина с Евкуровым и Трошевым (позывной "Седой") не на шутку испугала Запад. Ведь это означает только одно - "Оркестр" возвращается на передовую и вскоре начнется такая свистопляска, что земля под ногами наших неприятелей задрожит.
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