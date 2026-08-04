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Газета.ру

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Депутат Колесник: Украина получит соразмерный ответ на теракты против граждан РФ

Депутат Колесник: Украина получит соразмерный ответ на теракты против граждан РФ

Украинские спецслужбы планировали устроить теракт против руководителя одного из исторических регионов России во время его командировки в Крым, полагая, что в поездке это будет сделать проще, считает депутат Андрей Колесник.

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