Депутат Колесник: Украина получит соразмерный ответ на теракты против граждан РФ

Украинские спецслужбы планировали устроить теракт против руководителя одного из исторических регионов России во время его командировки в Крым, полагая, что в поездке это будет сделать проще, считает депутат Андрей Колесник.
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