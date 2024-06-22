Американский генерал в отставке об альянсе Россия-Иран-Китай-КНДР: Подобной угрозы не было со времён Второй мировой войны Американский генерал в отставке об альянсе Россия-Иран-Китай-КНДР: Подобной угрозы не было со времён Второй мировой войныДля Вашингтона является очень тревожным сигналом наблюдающееся сегодня сближение России, Китая, Ирана и Северной Кореи, считает генерал в отставке армии США Джек Кин, ныне работающий в Институте изучения войны.