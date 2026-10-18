Бывший глава DOGE заявил, что сокращение расходов не решит проблему, и признал: он слишком долго оставался в администрации, а не занимался ИИ Илон Маск заявил, что правительство США не сможет закрыть дефицит бюджета за счёт сокращения расходов.
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