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11 сентября с Масляковым простятся на сцене КВН, похоронят — на Новодевичьем кладбище

11 сентября с Масляковым простятся на сцене КВН, похоронят — на Новодевичьем кладбище

Стали известны дата и время похорон бессменного ведущего КВН Александра Маслякова.Прощание с руководителем популярной юмористической телеигры, которую Александр Масляков вёл с 1964 года, состоится в среду, 11 сентября, в концертном зале "Планета КВН".

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