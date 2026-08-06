В Котласе прошли форумы «Сильные муниципалитеты – сильный регион»

В Котласе и Котласском округе прошли форумы «Сильные муниципалитеты – сильный регион». В работе четырёх тематических площадок приняли участие представители региональной власти, сенатор, депутат Госдумы, ветераны СВО и активные жители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии