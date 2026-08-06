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Регион 29

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В Котласе прошли форумы «Сильные муниципалитеты – сильный регион»

В Котласе прошли форумы «Сильные муниципалитеты – сильный регион»

В Котласе и Котласском округе прошли форумы «Сильные муниципалитеты – сильный регион». В работе четырёх тематических площадок приняли участие представители региональной власти, сенатор, депутат Госдумы, ветераны СВО и активные жители.

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