Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван
    Никаких ответных" ударов по НАТО"больше НЕ будет!Небо закрыто, но ...
  • Анатолий Рябенко
    А чего ждать? Новую оплеуху чтобы потом снова орешками обсыпать. Ешьте соседушки наши орешки не стесняйтесь. Если хот..."Орешник, на стар...
  • Владимир Алтайцев
    Зачем писать о том, что  может и вообще  не произойти?  Это  же  не писание фантастических романов.Писать  на войне н...Задания "ответных...

"Орешник, на старт!": Россия готовит ответный удар на прилетевшие к нам ATACMS. Кого будем бить? Чего ждать?

"Орешник, на старт!": Россия готовит ответный удар на прилетевшие к нам ATACMS. Кого будем бить? Чего ждать?

Ударим гиперзвуковым «Орешником» по позиционным районам американской ПРО в Польше и Румынии, нанесем массированный удар по строящейся в той же Румынии авибазе «Михаил Когэлничану», которая должна стать крупнейшей в Европе американской базой, превзойдя размерами «Рамштайн».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
А чего ждать? Новую оплеуху чтобы потом снова орешками обсыпать. Ешьте соседушки наши орешки не стесняйтесь. Если хотите ещё то сообщите мы вам их мигом доставим по сверхзвуковому. Война будет вечной, спешить некуда, украинцев много, за раз не накормить, до последнего надо время..
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх