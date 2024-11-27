"Орешник, на старт!": Россия готовит ответный удар на прилетевшие к нам ATACMS. Кого будем бить? Чего ждать?

Анатолий Рябенко

А чего ждать? Новую оплеуху чтобы потом снова орешками обсыпать. Ешьте соседушки наши орешки не стесняйтесь. Если хотите ещё то сообщите мы вам их мигом доставим по сверхзвуковому. Война будет вечной, спешить некуда, украинцев много, за раз не накормить, до последнего надо время..