"Орешник, на старт!": Россия готовит ответный удар на прилетевшие к нам ATACMS. Кого будем бить? Чего ждать?

Ударим гиперзвуковым «Орешником» по позиционным районам американской ПРО в Польше и Румынии, нанесем массированный удар по строящейся в той же Румынии авибазе «Михаил Когэлничану», которая должна стать крупнейшей в Европе американской базой, превзойдя размерами «Рамштайн».
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