Печатное слово: в свободной продаже на Кубани появилась газета «Честное Пенсионерское»Печатную газету «Честное Пенсионерское» теперь можно купить в большинстве городов и районов Краснодарского края – в сети киосков «Алимпис», «Теплые строчки» и «Новости прессы».