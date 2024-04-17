Полицейский попытался купить машину за билеты «банка приколов»

Сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Дворниченко из Белгородской области попытался при покупке машины Toyota Avensis часть суммы оплатить билетами «банка приколов».
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