Подмосковье вошло в число лидеров по объему закупок у самозанятых

С 1 апреля 2020 года самозанятым гражданам разрешили участвовать в закупках по 223-Федеральному Закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на равных условиях с малым и средним бизнесом.
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