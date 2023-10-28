Российское гражданство: нововведения и упрощения Елена Галицкая26 октября вступил в силу Федеральный закон № 138-Ф3 «О гражданстве Российской Федерации», принеся ряд значительных изменений в процесс приобретения российского гражданства.
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