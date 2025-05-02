CNN: У Путина появились другие цели в украинском конфликте

По информации иностранного источника, у президента России могли поменяться планы в отношении СВО.Как сообщает CNN, делая ссылки на данные западных разведывательных служб и на другие иностранные источники, у российской стороны теперь в приоритете "краткосрочные цели".
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