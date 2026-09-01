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Царьград

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«Если бы остались, погибли бы все»: как спасалась жительница Константиновки

«Если бы остались, погибли бы все»: как спасалась жительница Константиновки

При эвакуации из Константиновки жительница по имени Ирина была вынуждена оставить смертельно раненного мужа на дороге после взрыва украинской мины.

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