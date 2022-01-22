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Политолог Корнилов: Россия может ответить на угрозы Запада двумя способами

Политолог Корнилов: Россия может ответить на угрозы Запада двумя способами

Запад продолжает провоцировать Россию всеми возможными способами. Сосредоточение иностранного вооружения на украинской границе и обвинения в сторону Кремля лишь подтверждают мысль о том, что по ту сторону не готовы разговаривать на языке дипломатии.

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