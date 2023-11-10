Спасла крепкая дверь: боевики ВСУ пытались ограбить квартиру в Херсоне

Грабители представлялись сотрудниками военкомата.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в ночь с 8 на 9 ноября двое украинских боевиков пытались вломиться в квартиру, расположенную по адресу: улица Тираспольская, дом 60 около 23:00.