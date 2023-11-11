Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 996 подписчиков

Рукопись партитуры к «Шерлоку Холмсу» выбросили в дождь на улице

Рукопись партитуры к «Шерлоку Холмсу» выбросили в дождь на улице

В Санкт-Петербурге партитуры к фильмам «Ленфильма» оказались на помойке в дождь.«Фонтанка» сообщает, что среди выкинутых бумаг была и рукопись нотных партий композитора Владимира Дашкевича к «Приключениям Шерлока Холмса».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх