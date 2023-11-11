Рукопись партитуры к «Шерлоку Холмсу» выбросили в дождь на улице

В Санкт-Петербурге партитуры к фильмам «Ленфильма» оказались на помойке в дождь.«Фонтанка» сообщает, что среди выкинутых бумаг была и рукопись нотных партий композитора Владимира Дашкевича к «Приключениям Шерлока Холмса».
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