США пообещали Армении беспрецедентную поддержку в случае «осложнений» с Россией – источник

Виктор Луговой

Дык ждёмс, камарада. Судя по комментам из этих же соцсетей, - российские армяне настроены чуть более пророссийски, чем армянские, а армянские армяне - чуть более пророссийски, чем пан Пашинян. То есть расклад довольно акварельный, тут возможно всякое. И в таких случаях главный вопрос бывает такой: у каких армян самая большая пушка и куда они её целят? При всём при том - из Еревана ссаживать Пашиняна куда проще, чем из Москвы или из Крыма. Чисто по дистанции выстрела из Большой Пушки. А - мало иметь короткую дистанцию, надо иметь мотивацию... Хуже всего, если так называемые недовольные армяне что тут, что там поговорят - и, поглядев на левое запястье (типтип, уже поз-д-но, дела), разойдутся. Вассалы рядом. не вассалы... Эти обеспечивают массовку. Толпу. Надо смотреть, не высадятся ли на армянском нагорьи сами ковбои, вбивать колушки под свою базу на ближайшие сорок-пиисят годей...