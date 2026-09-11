«Водосбор-река-устье»: в Салехарде на конференции обсудили безопасность Арктики

В Салехарде завершилась 41‑я Международная научная конференция «Водосбор‑река‑устье», посвященная вопросам экологической и гидрологической безопасности в Арктике.
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