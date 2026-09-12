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История о равноправном партнерстве: как проходит второй день саммита БРИКС

История о равноправном партнерстве: как проходит второй день саммита БРИКС

REUTERS/India's Ministry of External Affairs На второй день саммита БРИКС в Нью-Дели правительство Индии опубликовало кадры встречи президента России Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди под популярную композицию, которая в мире уже прочно ассоциируется с нашей страной.

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