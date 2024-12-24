Враг готовится к применению ракет ATACMS, в Киеве мощные взрывы и воздушная тревога, нацисты начали эвакуацию добра из Запорожья, удары по Украине на сегодня, 24 декабря Юлия СоколоваК границе России приблизился натовский беспилотник, который наводит ракеты ATACMS на цели в исторических регионах нашей страны.