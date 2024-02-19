Уральская электронная таможня: миллионная декларация и инновации в работе

Уральская электронная таможня зарегистрировала и выпустила свою миллионную декларацию. Этот знаковый момент подчеркивает открытость российской экономики и важность региона в современных внешнеэкономических условиях, об этом рассказала пресс-служба Челябинской таможни.
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