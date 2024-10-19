Путин заявил, что его приезд на G20 в Бразилию сорвет работу саммита

Влад Владимиров

Давно известно, что неугомонные пиндосы и их тупые сателлиты лишь на одни провокации с различными подлянками горазды. Так и зачем же в этом потакать. У них ж мозги лишь на дерьмо прошиты...Всегда на место необходимо ставить подобных п...дорастов...