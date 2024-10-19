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Путин заявил, что его приезд на G20 в Бразилию сорвет работу саммита

Путин заявил, что его приезд на G20 в Бразилию сорвет работу саммита

Президент России Владимир Путин решил не посещать предстоящий саммит стран «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Бразилии в 2024 году.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Давно известно, что  неугомонные пиндосы и их тупые сателлиты лишь на одни провокации с различными подлянками горазды. Так и зачем же в этом потакать. У них ж мозги лишь на дерьмо прошиты...Всегда на место необходимо ставить подобных п...дорастов...
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18 час.
ВД
Вовладар Даров
Правильно, нечего там делать нашему президенту, его нужно беречь, много врагов только и ждут провокаций!
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15 час.

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