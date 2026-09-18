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«Единая Россия» выставит 100 тысяч наблюдателей на выборы, США одобрили пошлины против российской нефти: главное за сутки

«Единая Россия» выставит 100 тысяч наблюдателей на выборы, США одобрили пошлины против российской нефти: главное за сутки

В регионах РФ за выборами проследят свыше ста тысяч партийных наблюдателей, в США приняли законопроект о пошлинах до 100 процентов для покупателей нефти из РФ, Центробанк России потребовал отменить ограничения ЕС на вердикты отечественных судов.

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