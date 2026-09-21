Заикина победила в многоборье третьего этапа «Кубка сильнейших» среди юниорок

В Петербурге завершился третий этап «Кубка сильнейших». На соревнования по художественной гимнастике приехали более 200 участниц из десяти стран.
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