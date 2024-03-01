Насколько полезен для Молдовы медицинский туризм 

Медицинский туризм является очень хорошим феноменом для Молдовы, и чем больше пациентов будут приезжать в нашу страну из-за рубежа, тем больше средств будет инвестировано в нашу экономику, в сферу медицины, и это дает импульс для развития и повышения эффективности работы.
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