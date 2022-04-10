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ВС РФ уничтожили штаб нацбата «Днепр» в Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили штаб нацбата «Днепр» в Днепропетровской области

В ночь на 10 апреля российские военные, используя высокоточные ракеты морского базирования, уничтожили штаб нацбатальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.

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