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От медсестры до Кэтмена: 25 веселых котиков в тематических костюмах

От медсестры до Кэтмена: 25 веселых котиков в тематических костюмах

Все уже привыкли, что собаки щеголяют по улицам в комбинезонах и свитерах, но наряженные коты пока способны удивлять, особенно необычными образами.

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