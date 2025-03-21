Планы военных операций на Украине разрабатывает Великобритания – Стармер

Великобритания разрабатывает планы военных сухопутных, морских и воздушных операций на Украине. Это понадобится для обеспечения соблюдения достигнутых договоренностей после урегулирования конфликта, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая перед командованием штаба зарубежных межвойсковых операций королевских вооруженных сил, ТАСС.