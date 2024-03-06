Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за распространенного вируса

Гинеколог Тимофеева предупредила, что папилломавирус вызывает мужское бесплодие Папилломавирус человека повышает риск развития бесплодия у мужчин, предупредила онколог-гинеколог клиники «Еврооонко» Екатерина Тимофеева.
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