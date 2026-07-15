Последствия попадания дрона по украинскому грузовику на трассе Днепропетровск-Кривой Рог в 75 км от линии фронта.
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Последствия попадания дрона по украинскому грузовику на трассе Днепропетровск-Кривой Рог в 75 км от линии фронта.
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