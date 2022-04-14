Кухня и дом

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Старый хирург взял в жены бывшую зечку. в брачную ночь чуть не полысел от неожиданности

Старый хирург взял в жены бывшую зечку. в брачную ночь чуть не полысел от неожиданности

Екатерине повезло родиться с удивительной красотой, которая никого не могла оставить равнодушным. Очень часто ей оборачивались вслед, и даже самые заядлые ловеласы, которые могли привлечь внимание любой красотки, робели перед ней и теряли дар речи.

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