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Царьград

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BKFC отказалась от подписания контракта с Федором Емельяненко

BKFC отказалась от подписания контракта с Федором Емельяненко

Bare Knuckle FC отказалась подписывать контракт с легендарным бойцом Федором Емельяненко. Первоначальный интерес к соглашению был озвучен совладельцем организации, Конором Макгрегором.

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