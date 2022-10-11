smi.today

3 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Только не отдавать. Судить и наказывать в России.СНБ Армении завел...
  • Надежда Никитина
    Горжусь, молюсь, всем сердцем с вами. Есть в России НАСТОЯЩИЕ мужики.Взвод Сергея Попо...
  • Вилли Фишер
    Я могу рсскрыть его секрет привлечения жителей в  Европе.Все его зрители ,это выходцы из России и СССР,т.е. русскогов...Максим Галкин* см...

В Германии резко увеличилось число компаний-банкротов

Количество обанкротившихся компаний в Германии с января увеличилось на 34% по сравнению с 2021 годом, и в ближайшие месяцы показатель вырастет еще больше, 10 октября сообщил на своем сайте Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх