В Германии резко увеличилось число компаний-банкротов

Количество обанкротившихся компаний в Германии с января увеличилось на 34% по сравнению с 2021 годом, и в ближайшие месяцы показатель вырастет еще больше, 10 октября сообщил на своем сайте Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH).