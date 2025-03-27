Россиянка описала брак с немцем словами «жить вместе оказалось невозможным»

Россиянка Елена описала брак с немцем в Германии словами «жить вместе оказалось невозможным». Причинами развода она поделилась с путешественницей и автором блога «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».
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