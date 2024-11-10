Александр Цыбульский поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Архангельской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Архангельской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия на протяжении всей истории существования Российского государства остаётся одной из самых значимых.