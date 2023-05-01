Британское издание: На Западе обеспокоены неготовностью ВСУ к масштабному контрнаступлению

Украинская армия, несмотря на звучащие из Киева бодрые заявления, не готова к масштабному контрнаступлению, озвученные Зеленским задачи по прорыву обороны ВС России и "освобождению" Крыма вряд ли достижимы.
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