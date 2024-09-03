Президентский Совет по правам человека продолжит сверлить нам мозг, подрывая государственность

Украинские мемориалы на присоединенных территориях заменят российскими Госпрограмму по увековечению памяти жертв политических репрессий планируется расширить на новые регионы РФ, рассказал “Ъ” глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.
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