Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Президентский Совет по правам человека продолжит сверлить нам мозг, подрывая государственность

Президентский Совет по правам человека продолжит сверлить нам мозг, подрывая государственность

Украинские мемориалы на присоединенных территориях заменят российскими Госпрограмму по увековечению памяти жертв политических репрессий планируется расширить на новые регионы РФ, рассказал “Ъ” глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.

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Комментарии
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Федор Родников
Всматриваясь в эти ры..лица так хочется поднять хоть на год Сталина,Берия,Ягоду и чёрт с ним Ежова.
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21 час.

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