Стояногло: «7 апреля 2009 года открыло дверь в еще более закрытую систему»

Бывший генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло резко отреагировал на годовщину событий 7 апреля 2009 года, раскритиковав нынешнюю власть и то, как расследуется дело о насильственных действиях тех дней.
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