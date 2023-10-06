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FTimes

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Московское расширение: новые границы и планы на 2024 год

Московское расширение: новые границы и планы на 2024 год

Московское расширение: новые границы и планы на 2024 год Елена ГалицкаяДо 2024 года осталось менее трех месяцев, и Москва продолжает свое постоянное расширение, изменяя границы и прорисовывая новые территории На первый взгляд, изменения не всегда заметны, но если рассматривать динамику за последние десять лет, становится ясно, что город стремительно разрастается, поглощая районы и поселки, развивая транспортную инфраструктуру и следуя генеральному плану развития, сообщают журналисты ftimes.

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