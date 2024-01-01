Американский эсминец якобы случайно обстрелял российский танкер в Красном море

Виктор Луговой

"даже если американцы «по ошибке» отправят на дно один-два танкера" Писал уже (и это совсем не моя мысель), что танкеры очень плохо тонут. При наличии груза с меньшей плотностью, чем вода, при наличии кучи воздуха в конструкции, разделённой на массу грузовых танков, - попадание боеприпаса в один танк приведёт к выгоранию одного танка. Взрывы на танкерах исторически имели быть при наличии искры в недегазированном танке после выгрузки (искру могла дать мощная струя воды при мытье, - дай Бог памяти, это у нас "Станвак Джапан", "Марпесса", "Мактра", "Конг Хаакон VII"), при столкновении гружёного танкера с другим судном (с разрушением отсеков и изливом груза, - "Абадеса" с "Мирафлоресом", "Пётр Зоранник" с "Уёлд Хармони"). Тонут танкеры чаще всего после посадки на мель / риф в штормовую погоду с дальнейшим разрушением корпуса, и то фрагментированные корпуса нередко теряют остойчивость, но не плавучесть ("Торри Кэньон", "Оклахома", "Серс"), и их не удаётся надёжно потопить даже с использованием корабельных среднекалиберных артсистем. Утопленные же корпуса потом долго представляют опасность для судоходства, и на очистку от них акватории приходится затрачивать дополнительные ресурсы ("Тексако Карибеан", "Бранденбург", "Ники" и пр.).