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Американский эсминец якобы случайно обстрелял российский танкер в Красном море

Американский эсминец якобы случайно обстрелял российский танкер в Красном море

Вчера 15K прочитали Недавно, а было это 26 декабря, йеменское движение хуситов «Ансар Алла» рассказало всему миру об обстреле американским эсминцем российского танкера в Красном море.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Ха ха ха больше обстрелов больше.
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23 час.
Виктор Луговой
&quot;даже если американцы «по ошибке» отправят на дно один-два танкера&quot; Писал уже (и это совсем не моя мысель), что танкеры очень плохо тонут. При наличии груза с меньшей плотностью, чем вода, при наличии кучи воздуха в конструкции, разделённой на массу грузовых танков, - попадание боеприпаса в один танк приведёт к выгоранию одного танка.  Взрывы на танкерах исторически имели быть при наличии искры в недегазированном танке после выгрузки (искру могла дать мощная струя воды при мытье, - дай Бог памяти, это у нас &quot;Станвак Джапан&quot;, &quot;Марпесса&quot;, &quot;Мактра&quot;, &quot;Конг Хаакон VII&quot;), при столкновении гружёного танкера с другим судном (с разрушением отсеков и изливом груза, - &quot;Абадеса&quot; с &quot;Мирафлоресом&quot;, &quot;Пётр Зоранник&quot; с &quot;Уёлд Хармони&quot;). Тонут танкеры чаще всего после посадки на мель / риф в штормовую погоду с дальнейшим разрушением корпуса, и то фрагментированные корпуса нередко теряют остойчивость, но не плавучесть (&quot;Торри Кэньон&quot;, &quot;Оклахома&quot;, &quot;Серс&quot;), и их не удаётся надёжно потопить даже с использованием корабельных среднекалиберных артсистем. Утопленные же корпуса потом долго представляют опасность для судоходства, и на очистку от них акватории приходится затрачивать дополнительные ресурсы (&quot;Тексако Карибеан&quot;, &quot;Бранденбург&quot;, &quot;Ники&quot; и пр.).
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21 час.

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