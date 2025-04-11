Беглов: в первом квартале 2025 года диспансеризацию прошли на 200 тысяч больше взрослых петербуржцев, чем годом ранее

Граждане до 40 лет должны проверять здоровье раз в три года, а после 40 лет – ежегодно В первом квартале 2025 года в Петербурге диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 1 млн 265 тысяч человек, среди которых более 900 тысяч – взрослые.