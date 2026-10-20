С 12 по 16 октября в Подмосковье объявили торги по 185 объектам. В их числе — 104 земельных участка, предлагаемых в аренду, и 68 участков на продажу, сообщили в Комитете по конкурентной политике Подмосковья.
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